معلومات مهمة عن تقنية «التك أوزون» المعقمة للمسجد الحرام

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الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):قامت حكومة المملكة بتعقيم المسجد الحرام والكعبة الشريفة باستخدام تقنية غاز " التك أوزون " ضمن الإجراءات الوقائية.
ويشجع الاتحاد العالمي للعلاج بالأوزون (WFOT) ّ الاستخدام الطبي للغاز والذي أظهر بعض النتائج الإيجابية للعلاج من حالات الفيروس المستجد.
وتعكف الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، على استخداث أجهزة التطهير والتعقيم بتقنية (تك الأوزون)، ضمن تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية للمسجد الحرام والكعبة المشرفة.
وتستخدم هذه التقنية في مصلى الإمام أسفل المكبرية الجنوبية، والكعبة المشرفة، لتطهير وتعقيم الأسطح والسجاد بالأوزون، وتم تركيب أجهزة تعقيم وحدات نظام شبكات التكييف المغلقة، وكذلك تعقيم الأرضيات والسجاد بوحدات متنقلة.
ويعتبر التعقيم بالأوزون صديقاً للبيئة والإنسان، بدون أي مخلفات كيميائية، ويتحول بشكل سريع لأوكسجين طبيعي.
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