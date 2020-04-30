شكرا لمتابعة خبر عن تعرف على خدمات الجوازات الإلكترونية التي يقدمها تطبيق مقيم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت مديرية الجوازات عن الخدمات الإلكترونية التي يقدمها تطبيق مقيم، ويأتي ذلك سعياً للاستفادة من التقنيات الحديثة بما يساهم في سرعة إنهاء الإجراءات.

ويُمكن تطبيق مقيم لممثل المنشأة إنهاء عدداً من المعاملات للمقيمين عبر تطبيق مقيم على الهواتف الذكية.

وأشارت الجوازات إلى الخدمات التي يقدمها تطبيق مقيم وتضمنت عرض معلومات المنشأة، عرض ملف تعريف المستخدم، البحث عن مقيم، عرض معلومات المقيم (الملف الشخصي)، تجديد هوية مقيم.

وشملت الخدمات أيضا: إصدار تأشيرة الخروج والعودة، إلغاء تأشيرة الخروج والعودة، إصدار تأشيرة خروج نهائي، إلغاء تأشيرة الخروج النهائي، تحديث المعلومات، مقيم تختصر المسافات.