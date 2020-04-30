شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. قصة اللوحة التشكيلية الموجودة في مكتب ولي العهد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

روى الفنان التشكيلي جاسم زمان قصة اللوحة الموجودة في مكتب ولي العهد، قائلا:" صدمت بالصورة في البداية بعد ما وصلتني عن طريق سناب شات ".

وأضاف زمان خلال حواره في قناة الإخبارية:" اشتغلت علي تجارب كثيرة تلامس البيئة بشكل مختزل وترجمتها داخل العمل "، مبينا:" تطرقت في لوحاتي للبيئة والموروث ".

ولفت زمان:" فترة الحجر المنزلي احتاجت للرجوع إلى الطين والسيراميك والخزف وكنت أتسلى مع بنتي وأبدعت داخل هذا المجال وكانت فترة جميلة ".

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وأوضح زمان:" اشتغل حاليا علي أكثر من موضوع، فاللوحة وليدة حياة بالنسبة لي لأن تجاربي عايشة داخلي حتي وأنا نائم ".

وكانت " صدى " تطرقت للحديث عن الضجة التي حدثت مؤخرا بسبب اللوحة التي تصدرت مكتب ولي العهد والتي اتضح أنها من عمل جاسم زمان، كما نشرت تعليق وزير الثقافة على اللوحة: " تستاهل يا جاسم ".

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