شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. قصة اللوحة التشكيلية الموجودة في مكتب ولي العهد والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):روى الفنان التشكيلي جاسم زمان قصة اللوحة الموجودة في مكتب ولي العهد، قائلا:" صدمت بالصورة في البداية بعد ما وصلتني عن طريق سناب شات ".
وأضاف زمان خلال حواره في قناة الإخبارية:" اشتغلت علي تجارب كثيرة تلامس البيئة بشكل مختزل وترجمتها داخل العمل "، مبينا:" تطرقت في لوحاتي للبيئة والموروث ".
ولفت زمان:" فترة الحجر المنزلي احتاجت للرجوع إلى الطين والسيراميك والخزف وكنت أتسلى مع بنتي وأبدعت داخل هذا المجال وكانت فترة جميلة ".
وأوضح زمان:" اشتغل حاليا علي أكثر من موضوع، فاللوحة وليدة حياة بالنسبة لي لأن تجاربي عايشة داخلي حتي وأنا نائم ".
وكانت " صدى " تطرقت للحديث عن الضجة التي حدثت مؤخرا بسبب اللوحة التي تصدرت مكتب ولي العهد والتي اتضح أنها من عمل جاسم زمان، كما نشرت تعليق وزير الثقافة على اللوحة: " تستاهل يا جاسم ".
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