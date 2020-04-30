شكرا لمتابعة خبر عن شاهد..الزواج في زمن «كورونا» لم يتوقف والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشف تقرير تلفزيوني اليوم الخميس، مراسم الزواج في زمن فيروس " كورونا "، بعد منع التجمعات وإقامة الحفلات.وذكر التقرير أن الزواج لم يتوقف رغم أزمة " كورونا " ولو عن بعد، حيث يتواصل العريس مع المأذون لعقد القران ويلتزم بالإجراءات الإحترازية.
وأضاف التقرير : انه أصبح الأمر سهل التواصل إلكترونيا لإنهاء كافة الإجراءات، ويتم عقد القران بحضور الأطراف المعينة فقط، منعًا للتجمعات.
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