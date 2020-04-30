شكرا لمتابعة خبر عن شاهد..حكم الزكاة في المال الذي تأخذه بالتمويل من البنك عن طريق التورق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أوضح الشيخ سعد الخثلان، هل تجب الزكاة في المال الذي أخذته بالتمويل من البنك عن طريق التورق. أوضح الشيخ سعد الخثلان، هل تجب الزكاة في المال الذي أخذته بالتمويل من البنك عن طريق التورق. وقال الشيخ خلال برنامج فتاوي رمضان: نعم له زكاة مادا عن طريق التورق ولكن يجب أن يخصم المبلغ الذي له عليه ديون، حيث يجب الزكاة في بقية المبلغ

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد..حكم الزكاة في المال الذي تأخذه بالتمويل من البنك عن طريق التورق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.