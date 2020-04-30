شكرا لمتابعة خبر عن الخثلان: البخور لا يُفطر ولكن كُره استنشاقه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد الشيخ سعد بن تركي الخثلان، أن البخور لا يفطر الصائم لأنه ليس أكلاً ولا شربًا ولا بمعنى الأكل والشرب.

وأضاف: " ولكن كره بعض أهل العلم أن يتعمد الصائم استنشاقه؛ لأنه يخش أن يكون له جُرم فيذهب إلى المعدة " .