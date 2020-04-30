شكرا لمتابعة خبر عن ابنة الراحل عوني كنانة :الملك سلمان فاجأنا بتواضعه وزارنا لتقديم العزاء (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت مها كنانة ابنة الراحل عوني كنانة، اليوم الخميس، حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله، حين كان أمير الرياض على زيارتهم لتقديم العزاء في وفاة الوالد.

وقالت مها خلال برنامج " الراحل " : الملك سلمان فاجأنا بتواضعه، وزارنا لتقديم العزاء في وفاة الوالد.

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وأضافت : طلب منا شخص من مكتبه وصف البيت ولو نتوقع أن الملك حفظه الله سيأتي إلينا بنفسه، حيث كان حدث عظيم بالنسبة لنا.