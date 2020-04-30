شكرا لمتابعة خبر عن جامعة الملك سعود تعلن كف يد أحد منسوبيها وإحالته للتحقيق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قرّرت جامعة الملك سعود، كف يد أحد منسوبيها عن العمل وإحالته للتحقيق؛ لما تم رصده من تغريدات مسيئة منسوبة إليه.

وأكدت الجامعة في بيان لها، أن اتخذت مثل هذا الإجراء لتؤكد عدم تهاونها مع أي شخص يسيء أو يتطاول على الوطن بما يخالف توجهاته أو يمس أمنه وقيادته.

وشددت الجامعة على حرصها التام على تطبيق الإجراءات النظامية تجاه كل من يصدر منه مثل هذه التجاوزات، داعية الله أن يحفظ وطننا وولاة أمرنا من كل سوء ومكروه.