حقيقة الفيديو المتداول عن ظهور يد في سماء المملكة

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أوضحت هيئة مُكافحة الإشاعات حقيقة الفيديو المتداول عربيًا عن معجزة ظهور يد في سماء المملكة . أوضحت هيئة مُكافحة الإشاعات حقيقة الفيديو المتداول عربيًا عن معجزة ظهور يد في سماء المملكة . وأكدت الهيئة أن الفيديو مفبرك وغير صحيح، مضيفة أن الفيديو الحقيقي هو عمل فني رقمي من إنتاج البرازيلي «Jessen Carlos» المختص في الخدع البصرية.

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