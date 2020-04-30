شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. «الأمن العام» يوضح سبب قرار فتح الدخول والخروج من القطيف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - القطيف (صدى): كشف المتحدث الرسمي للأمن العام، العميد سامي الشويرخ، سبب قرار فتح الدخول والخروج من محافظة القطيف. كشف المتحدث الرسمي للأمن العام، العميد سامي الشويرخ، سبب قرار فتح الدخول والخروج من محافظة القطيف. وأكد خلال تصريحات تليفزيونية، أن التزام الأهالي بأمر منع التجول ساهم في تناقص أعداد الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وبالتالي اتخاذ هذا القرار. Advertisements وأوضح أن القرار جاء بناءً على إحصائيات وزارة الصحة وما رفعته فيما يخص تراجع الحالات المصابة بالفيروس. وصرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية، بأنه في إطار نتائج الجهود التي تقوم بها المملكة في مواجهة جائحة فيروس كورونا، وتحقيقاً لتوصيات الجهات الصحية، فقد تقرر، اعتباراً من يوم غدٍ الخميس الموافق 7 رمضان 1441هـ، السماح بالدخول إلى محافظة القطيف والخروج منها، واستمرار السماح بالتجول من التاسعة صباحاً وحتى الخامسة مساءً، وكذلك استمرار عمل الأنشطة المستثناة، والعمل بالإجراءات الوقائية الاحترازية الصحية، التي سبق الإعلان عنها، وذلك حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين. https://www.slaati.com/2020/4/30/p1643336.html

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