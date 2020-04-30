شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. أمير القصيم : الموارد البشرية ستباشر بلاغات العنف الأسري والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - القصيم (صدى):أوضح أمير منطقة القصيم، الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، الخطوات التى تم اتخاذها لتلاقي ومعالجة البلاغات، ومنها بلاغات العنف الأسري.
وأضاف، خلال لقاء على قناة الإخبارية، أنه سيتم إشراك وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في مركز إدارة العمليات المشتركة بالمنطقة لوجود بلاغات عن العنف الأسري.
ونوه بأن مركز إدارة العمليات المشتركة يتضمن 13 جهة أمنية، مضيفا أن المركز يستضيف 3 قطاعات للمساعدة في تلاقي البلاغات، موضحًا أن هذه الجهات تتمثل في القطاع الصحي، وأمانة المنطقة وبلدياتها، وإدارة السجون.
وأكد أن جميع أفراد مركز إدارة العلميات يبذلون أقصى جهودهم لمعالجة هذه البلاغات.
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