شاهد نت: برنامج رامز مجنون رسمي الحلقة السابعة رمضان 2020 كاملة - محمود كهرب

من المقرر أن تبث قناة أم بي سي مصر اليوم الخميس 30 أبريل 2020، برنامج الفنان المصري رامز جلال خلال شهر رمضان المبارك، حيث يعر ض البرنامج الساعة السابعة النصف بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة وفلسطين، والساعة الثامن والنصف بتوقيت المملك العربية السعودية.

شاهد نت: برنامج "رامز مجنون رسمي" الحلقة السابعة رمضان 2020 كاملة

وقالت وسائل إعلام مصرية إن نقابة الإعلاميين أصدرت قرارا بمنع الفنان رامز جلال من اتخذت قرارا بمنع رامز جلال الذي يبلغ من العمر 47 سنة من الظهور في أي من وسائل الإعلام التي تعمل داخل جمهورية مصر العربية.

ومن جهته، قال المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، إنه "تابع ما أثير خلال الأيام الماضية حول البرنامج الذي يقدمه رامز محمد جلال أحمد توفيق، وشهرته رامز جلال، والذي يُعرض على قناة MBC مصر خلال شهر رمضان الجاري، كما ناقش العديد من الشكاوى التي وردت إليه بهدف منع بث البرنامج المشار إليه".

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وأضاف المجلس: "انطلاقا من الدور الدستوري للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وأيضا من الدور المرسوم له قانونا بموجب القانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وكذا اللوائح الصادرة تنفيذا له، وسعيا إلى سيادة القانون يؤكد المجلس الذي هو الحارس المستقل على تنظيم شؤون الصحافة والإعلام المسموع والمرئي والإلكتروني احترامه وتقديره لكل الآراء التي أثيرت خلال الأيام الماضية بشأن البرنامج المشار إليه والتي كان أساسها وهدفها الصالح العام".

وأوضح أن "قناة MBC مصر هي من القنوات الأجنبية المملوكة لشركة إم بي سي منطقة حرة - ذات مسؤولية محدودة - الحاصلة على ترخيص أجنبي من سلطة دبي للمجمعات الإبداعية تحت رقم 30391 ومقر إدارتها مدينة دبي للإعلام، وقد سبق للمجلس أن خاطب الشركة المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات) للاستعلام عن مصدر إشارة بث القناة المشار إليها والقمر الصناعي مستقبل الإشارة، وأفادت بأن إشارة البث تنطلق من مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة إلى القمر الصناعي الأجنبي (عرب سات) ويتم نقل الإشارة الواردة من الخارج عبر القمر الصناعي المصري (نايل سات) عبر حيز فضائي مؤجر لشركة إم بي سي ويتم من خلاله نقل إشارة حزمة قنوات تملكها شركة إم بي سي تعدادها عشرون قناة".

وشددت نقابة الإعلاميين، على ضرورة أن يقوم رامز جلال بتصويب أوضاعه القانونية كممارس للنشاط الإعلامي في مصر. وذلك وفق ما ورد في نص قرار أرسلته النقابة إلى قناة (MBC) مصر، السعودية.

وفي سياقٍ متصل، ذكرت مجلة (هي) المتخصصة في الشؤون الفنية أنه جرى إلغاء تصوير حلقات من برنامج رامز جلال الجديد بسبب الإجراءات التي فرضت إثر انتشار فيروس كورونا في الإمارات.

وسوف يحل ضحايا برنامج "رامز مجنون رسمي" ضيوفا على برنامج حواري اعتيادي، وعند توجيه أحد الأسئلة لهم، التي تكون إجابتها عبارة عن الاختيار بين عدة صور؛ تكون من ضمنها صورة الفنان رامز جلال، حيث يخرج حينها وبشكل مفاجئ ويبدأ في مضايقة ضيف الحلقة.

يشار إلى أن برامج الفنان رامز جلال أصبحت وجبة أساسية على المائدة الرمضانية منذ سنوات مضت، وتحقق نسب مشاهدة مرتفعة رُغم كل الانتقادات التي توجه لها في كل الدول العربية خاصة مصر وفلسطين.