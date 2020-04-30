بالصور.. مستشفى ميداني جديد لاستقبال حالات كورونا بمكة المكرمة

تفقد مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزة مطير المستشفى الميداني الجديد؛ لاستقبال المرضى المصابين بفيروس كورونا الجديد (كوفيد - ١٩) للوقوف على جاهزيته وإتمام كل الاستعدادات اللازمة للعمل به.

وبيّن المتحدث الرسمي لصحة منطقة مكة المكرمة حمد بن فيحان العتيبي أن المستشفى أنشئ في حي كدي الذي يبعد بأقل من ٢ كلم عن الأحياء العشوائية المكتظة بالجاليات بمكة المكرمة، بدعم وتجهيز من الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الدفاع، ممثلة في إدارة مستشفيات القوات المسلحة بالطائف؛ حيث يعمل بسعة ١٠٠ سرير، مكتمل الخدمات وسيقوم على تشغيل كادر طبي مدرب من القوى العاملة التابعة للشئون الصحية بمنطقة مكة المكرمة.

وثمنت صحة مكة المكرمة دعم الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الدفاع ‫ممثلة في إدارة مستشفيات القوات المسلحة بالطائف، على جهدهم واستجابتهم السريعة؛ لتجهيز المستشفى الميداني، سائلين المولى عز وجل أن يرفع البلاء عن المملكة وسائر بلاد العالمين.

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