بالفيديو.. الحقيل يواصل وضع بصماته المؤثرة في القطاع البلدي

في ظل ما تحظى به كل قطاعات الدولة من دعم القيادة الرشيدة في هذا العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين. وبعد سلسلة الإنجازات، التي شهدها- ولا يزال- يشهدها القطاع البلدي بكل مناطق المملكة، في ظل قيادة معالي الأستاذ ماجد الحقيل لهذه الوزارة الحيوية، واصل الحقيل وضع بصماته المؤثرة في القطاع البلدي، الذي حظي بالثقة الملكية الكريمة؛ لقيادته خلال هذه المرحلة الصعبة، التي تمرُّ بها المملكة وكل دول العالم؛ بسبب تداعيات جائحة كورونا.

وتنفيذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة، وانطلاقًا من أحد الممكنات الرئيسية لتحقيق رؤية المملكة 2030، وهو برنامج التحول الرقمي، منح معالي الأستاذ ماجد الحقيل وزير الإسكان ووزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، القطاع البلدي، دفعةً قويةً لاستشراف آفاق جديدة في مجال التحول الرقمي.

Advertisements

وإدراكًا لأهمية تفعيل التحول الرقمي بشكل كبير في أعمال الوزارة خلال هذه المرحلة، وإدراكًا لإسهامه المباشر في تنفيذ الإجراءات والتدابير الحكومية الحالية، وجّه الحقيل بمضاعفة الحضور التقني للقطاع البلدي، أطلق معاليه خدمة «الخريطة التفاعلية» عبر منصة «بلدي»؛ ليؤكد مجددًا أن «التحول الرقمي ثروة كبيرة، ومن دونه لا نستطيع أن نواكب التغيرات الحياتية»، وأن واجبنا اليوم أن نكون يدًا واحدة لحماية وطننا من هذا الوباء.

وهذه الخدمة خصائص عدة، منها: سهولة الإجراءات، وسرعة الاستجابة، وشمولية المناطق المغطاة، وسرعة الربط مع خرائط «جوجل». وتستهدف الخريطة التفاعلية تسهيل التعرُّف على مواقع الأنشطة التجارية القريبة من منازل المستفيدين من هذه الخدمة، من أجل توفير كل احتياجاتهم اللازمة من التطبيقات المتاحة للتوصيل. وتشمل الأنشطة الغذائية، التي تشرف عليها الوزارة، والمستثناة من الإغلاق وقت منع التجول: التموينات، والسوبر ماركت، ومحال بيع الخضراوات، ومحال بيع اللحوم والدواجن، والمخابز.

ويمكن الاستفادة من مزايا هذه الخدمة، من خلال الرابط اضغط هنا: وتبدأ خطوات استخدام «الخريطة التفاعلية» بالدخول إلى بوابة «بلدي»، ثم اختيار الاستعلام الإلكتروني، واختيار الأنشطة المستثناة من المنع، ثم اختيار النشاط، وأخيرًا الضغط على الموقع واختيار عرض «جوجل».