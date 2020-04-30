مستشفى الأمير محمد بن ناصر يجمع أكثر من ألف وحدة من مكونات الدم

نفذ مستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان 6 حملات للتبرع بالدم، بالتعاون مع إدارة المختبرات وبنوك الدم بـ(صحة جازان) جمع خلالها ‪نحو 334 وحدة دم من مختلف الفصائل.

وقالت «صحة جازان»: إن الحملة بدأت بمنسوبي مستشفى الأمير محمد بن ناصر، ثم مستشفيات إرادة للصحة النفسية، والعميس الخاص، والحياة الوطني الخاص، ومنسوبي المديرية العامة للدفاع المدني بجازان، فضلًا عن حملة نفذت عبر السيارة المتنقلة للتبرع بالدم التابعة لجامعة جازان، بالتعاون مع (جمعية شريان) بقرية الباحر.

وأوضحت «صحة جازان» أن هذه الحملات جمعت 334 وحدة من مختلف الفصائل الدموية؛ حيث يتم فصل كل وحدة إلى ثلاثة مكونات من مكونات الدم، هي: وحدات خلايا الدم الحمراء المركزة، والصفائح الدموية، وبلازما الدم؛ ليبلغ بذلك إجمالي الوحدات المتوافرة 1002 وحدة من مكونات الدم المختلفة، والتي تستخدم في علاج مرضى أمراض الدم الوراثية، والأورام، ومرضى القلب بالمستشفى.

Advertisements

اقرأ أيضًا:

بالصور.. فحص حراري لمنسوبي ومرتادي المسجد الحرام بـ «تقنية حديثة»

وزارة الصحة: دخول فرق المسح النشط المنازل للكشف عن كورونا شائعة