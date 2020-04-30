أخبار السعودية اليوم.. حساب المواطن يعلن نتائج أهلية دفعة مايو.. ومستشفى ميداني جديد لاستقبال حالات كورونا بمكة

ترصد «صحيفة عاجل» في نشرة أخبار السعودية ليوم الخميس 30 أبريل، أبرز الأخبار في المملكة، ومنها أن برنامج حساب المواطن أعلن اليوم الخميس، صدور نتائج الأهلية للدورة الـ30 (مايو 2020م).

بالصور.. وصول 4 رحلات من المخصصة لعودة المواطنين إلى مطاري الرياض والدمام

وصلت إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض أولى الرحلات القادمة من العاصمة الأردنية عمَّان ومن العاصمة اليابانية طوكيو ومن مدينة فرانكفورت الألمانية، كما وصلت إلى مطار الملك فهد الدولي بالدمام أولى الرحلات القادمة من العاصمة الإماراتية أبوظبي، ضمن الرحلات المخصصة لعودة المواطنين الراغبين في العودة إلى للمملكة.

السعودية ترحب بإدراج ألمانيا حزب الله «منظمة إرهابية»

أعربت وزارة الخارجية، اليوم الخميس، عن ترحيب المملكة العربية السعودية، بإعلان جمهورية ألمانيا الاتحادية تصنيف ميليشيا حزب الله منظمة إرهابية، وحظر كافة أنشطتها على أراضيها.

التأمينات: صرف مستحقات مايو للمتقاعدين ومستفيدي ساند

أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، اليوم الخميس، أنه تم صرف معاشات شهر مايو لأصحاب المعاشات التقاعدية.

وزارة الموارد البشرية: إجراءات مشددة لتنظيم عمل 1700 جمعية ومؤسسة أهلية

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الخميس، أن جميع الجمعيات الموجودة بالمملكة تخضع لإجراءات الدولة وأساليب الحوكمة والرقابة الرسمية، كما أكدت الوزارة أنها تشرف على أكثر من 1700 جمعية ومؤسسة أهلية وتعمل على تمكين هذه الجمعيات لتحقيق أثر أعمق وفقًا لرؤية المملكة 2030 بما يحقق المشاركة المجتمعية في تقديم الخدمات.

الحصيني: أمطار ورياح مثيرة للأتربة على عدة مناطق

توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، اليوم الخميس، هطول أمطار متفاوتة من خفيفة إلى متوسطة مع حبات برد يصاحبها نشاط لرياح مثيرة للأتربة على عدة مناطق بالمملكة.

برنامج حساب المواطن يعلن نتائج الأهلية لدفعة مايو

أعلن برنامج حساب المواطن، اليوم الخميس، صدور نتائج الأهلية للدورة الـ30 (مايو 2020م). وأوضح البرنامج أنه للتحقق من الأهلية يمكن الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي اضغط هنا:

«هيئة المهندسين» تعدد مزايا تقديم خدمات الكهرباء والمياه للمستفيدين بدون شهادة

أكد رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين المهندس سعد بن محمد الشهراني؛ أن قرار مجلس الوزراء تقديم خدمات الكهرباء والمياه إلى المستفيدين دون اشتراط أي شهادة، سيحل كثيرًا من الاشتراطات لدى شركة الكهرباء وشركة المياه الوطنية في هذا الوقت خاصةً، كما يسهل على المواطنين تملك المساكن وإنهاء بنائها في وقت أسرع.

روى الممارس الصحي فهد زولي، تجربة إصابته وتعافيه من فيروس كورونا المستجد.

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بالفيديو.. ممارس صحي يروي تجربة إصابته وتعافيه من كورونا

بالصور.. مستشفى ميداني جديد لاستقبال حالات كورونا بمكة المكرمة

تفقد المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزة مطير المستشفى الميداني الجديد لاستقبال المرضى المصابين بفيروس كورونا الجديد (كوفيد١٩)، للوقوف على جاهزيته وإتمام كل الاستعدادات اللازمة للعمل به.

"فلكية جدة" تعلن مراحل "التربيع الأول" لقمر رمضان.. اليوم الخميس

أوضحت الجمعية الفلكية بجدة، أن قمر رمضان يصل اليوم الخميس مرحلة التربيع الأول، بسماء السعودية والوطن العربي.

وقال رئيس الجمعية ماجد أبو زاهرة، عبر صفحة الجمعية بفيسبوك، إن "القمر سيشرق عند الظهر، ويصل أعلى نقطة في السماء بالتزامن مع غروب الشمس، وسيظل مشاهدًا إلى أن يغرب ما بعد منتصف الليل حسب التوقيت المحلي".

«الأرصاد» تعلن خريطة أمطار الخميس على مناطق المملكة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس اليوم الخميس، هطول أمطار رعدية تصحبها رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحد مدى الرؤية الأفقية على مناطق الرياض والشرقية وأجزاء من منطقة القصيم، وعلى مرتفعات نجران وجازان وعسير والباحة، وتمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

لوحة تشكيلية للفنانة لولوة الحمود تزين مكتب ولي العهد.. ووزير الثقافة يعلق

أكد وزير الثقافة الأمير بدر بن فرحان، أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وجه منذ سنوات عديدة، بأن تكون في جميع مقراته الرسمية لوحات تشكيلية لفنانين سعوديين.

وقال وزير الثقافة -عبر حسابه بتويتر- تعليقًا على وجود لوحة للفنانة التشكيلية لولوة الحمود في مكتب ولي العهد: «للمعلومية، سمو سيدي ولي العهد وجَّه منذ عام ٢٠١٣، بأن تكون في كل مقراته الرسمية الأعمال الفنية التشكيلية بأيد سعودية».

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