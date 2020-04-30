«مركز الإعلام السياحي» يكشف الإجراءات الجديدة للرحلات الجوية ما بعد كورونا

كشفت لجنة البحوث والدراسات السياحية بالمركز العربي للإعلام السياحي، عن الإجراءات الجديدة التي ستنفذها أغلب شركات الطيران، بعد إعادة تشغيل الرحلات الجوية بعد توقف اقترب من شهرين؛ بسبب ڤيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).

جاء ذلك، في تقرير للجنة دعت خلاله شركات الطيران، إلى الالتزام بالخطوات الجديدة، التي من شأنها الحفاظ على صحة الركاب داخل الطائرة، مع تأييد الإجراءات الجديدة التي أعلنت بعض شركات الطيران تنفيذها حال عودة الطيران للعمل؛ بهدف ضمان سلامة الركاب خلال الرحلة.

ووفق التقرير، فكثير من الأمور المعتادة على متن الطائرة ستختفي، وستحل بدلًا منها ضوابط، فضلًا عن وضع شروط سلامة احترازية سيتم تطبيقها على كل الركاب دون استثناء، بمنع الصحف الورقية والمجلات على متن الطائرة؛ كونها مصدرًا محتملًا لنقل العدوى، مع توزيع كمامة ومعقم كحولي على كل راكب.

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كما تتضمن الشروط المرتقبة، تحول جميع شركات الطيران إلى نظام الوجبات الجافة والباردة والمغلّفة بإحكام، والتي لا يتم إعدادها في الطائرة، بالإضافة إلى تعقيم المقصورات كل نصف ساعة، ووضع دورة جديدة في تدوير هواء مقصورة الطائرة؛ باستخدام أجهزة جديدة ستسهم كثيرًا في عدم انتشار الفيروس من خلال أجهزة التكييف.

وتشمل الضوابط الجديدة، أيضًا، إضافة صنبور الصابون بجوار صنبوري الماء والتعقيم الكحولي، وإضافة رشاشات التعقيم الذاتية، التي تعمل تلقائيًّا بعد كل شخص يستخدم دورة المياه، مع إلزام طاقم الضيافة والركاب باستخدام كمامات وقفازات ومعقمات كحولية وتغييرها كل 20 دقيقة، وبارتدائهم معاطف طبية، وتعقيم الحقائب داخل مقصورة الحقائب في الطائرة، والنداء المتوالي على الركاب بتعقيم اليدين من قِبَل طاقم الضيافة، مع تزويد بعض الطائرات بكاميرا حرارية تُظهر الركاب المرتفعة حرارة أجسامهم.

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