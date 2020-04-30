بالصور.. «تخصصي الطائف» يقدم 49 ألف خدمة منزليًا

قدَّم مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف؛ منذ بدء جائحة كورونا على مستوى المملكة، أكثر من 49 ألفًا و547 خدمة طبية وصحية وعلاجية وتثقيفية، عبر عددٍ من المبادرات تمثلت في إيصال الأدوية لمنازل المرضي والزيارة الافتراضية وحملة «من بيتك أنقذحياة غيرك»؛ للتبرع بالدم وإيصال الأدوية لمرضى مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض والفرز والتثقيف للمرضى والموظفين وجدولة المواعيد لمراجعي العيادات.

وتعتبر المبادرات، التي نفذها قسم الرعاية الصيدلانية، وإدارة التثقيف الإكلينيكي، وإدارة خدمات المرضى، وإدارة الطب الاتصالي، وإدارة تجربة المريض وقسم المختبر وبنك الدم، جزءًا من مجموعة المبادرات البالغ عددها 43 مبادرة، والتي شارك في تقديمها وتنفيذها مختلف أقسام المستشفى، عبر وسائل إلكترونية متنوعة شملت برامج تقنية ومنصات وبرامج التواصل والأجهزة الإلكترونية والشاشات التليفزيونية، وكذلك تم استخدام وسائل مواصلات تقليدية كالسيارات لإيصال الخدمة للمريض، في جهود متواصلة يوميا تزيد على 19 ساعة عمل في سبيل خدمة المرضى وتسهيل حصولهم على الخدمة والرعاية الصحية؛ دون حاجتهم لمراجعة المستشفى.

ووفق إحصائيات جدولة مواعيد المرضى، بلغ عدد المستفيدين 3900 مستفيد، وتم تنفيذ 585 زيارة افتراضية للأسر ومرضاهم المنومين، وإيصال 38 وصفة علاجية وتكميلية لمرضى مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، وبلغ عدد مستفيدي التثقيف الصحي حول كورونا 37313 مستفيدًا، كما تم إيصال 7500 وصفة علاجية لمرضى المستشفى ومركز السكر لمنازلهم، وبلغ عدد المتبرعين لحملة التبرع بالدم 211 متبرعًا.

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