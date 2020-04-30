«الجوازات» تعلن تقديم 9 خدمات إلكترونية عبر تطبيق «مقيم»

من بينها إصدار وإلغاء التأشيرات..
أكدت المديرية العامة للجوازات، اليوم الخميس، أنه يمكن إنهاء عدد من معاملات المقيمين على تطبيق «مقيم» على الهواتف الذكية.
وفي بيان عبر حسابها الرسمي على تويتر، قالت الجوازات: سعيًّا للاستفادة من التقنيات الحديثة، بما يسهم في سرعة إنهاء الإجراءات؛ يُمكن لممثل المنشأة إنهاء عدد من المعاملات للمقيمين عبر تطبيق مقيم على الهواتف الذكية.
وأوضحت الجوازات ماهية الخدمات الإلكترونية التي يقدمها تطبيق مقيم، وهي: عرض معلومات المنشأة ـ عرض ملف تعريف المستخدم ـ البحث عن مقيم ـ عرض الملف الشخصي للمقيم ـ تجديد هوية المقيم ـ إصدار وإلغاء تأشيرة الخروج والعودة، إضافة إلى إصدار وإلغاء تأشيرة الخروج النهائي.
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