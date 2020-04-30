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بالصور.. «الإجراءات الاحترازية» تتصدر افتتاح المجمعات التجارية للمتسوقين بعرعر

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ضمن تدابير الوقاية من فيروس

استقبلت المجمعات والمراكز التجارية بمدينة عرعر المتسوقين مع تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية تزامنًا بالسماح لبعض الأنشطة التجارية ممارسة أعمالها وفقًا للشروط التي تمنع دخول ما دون سن 15 عامًا من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الخامسة مساءً، ضمن تدابير الوقاية من فيروس كورونا.

وشهد مجمع عرعر المول التجاري التزامًا بالضوابط التي حددتها أمانة منطقة الحدود الشمالية وتخصيص عن المداخل مناطق للفحص الطبي لقياس لدرجة الحرارة والتباعد الاجتماعي بوضع علاقات أرضية إرشادية بما يتوافق مع التوصيات الطبية للحد من انتشار جائحة مع تعقيم عربات التسوق بشكل دائم ومستمر. 

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فيما تواصل الفرق الرقابية في كل من أمانة المنطقة وزارة التجارة بمنطقة الحدود الشمالية في أعمالها الرقابية للتأكد من الإجراءات الوقائية استقرار الأسعار وفرتها المنتجات ونحوها أثناء فترة السماح.

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