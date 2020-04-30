الرياض ومكة في المقدمة.. خريطة إصابات كورونا الجديدة بالمملكة

12 مدينة سجلت كل منها إصابة واحدة

أعلنت وزارة الصحة خريطة إصابات فيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرةً إلى أنه تم تسجيل (1351) حالة إصابة جديدة. وجاءت الرياض في المقدمة بعدد إصابات بلغ 440 حالة، ثم مكة المكرمة بـ393 حالة، وجدة بـ120 حالة، والمدينة المنورة بـ119 حالة، والدمام بـ110 حالات، والجبيل بـ35 حالة، ثم الهفوف بـ29 حالة، والقطيف بـ23 حالة، والطائف بـ17 حالة، والزلفي بـ13 حالة، وبريدة بـ11 حالة، وخليص بـ8 حالات، والخبر بـ7 حالات، وتبوك بـ4 حالات، ورأس تنورة والمزاحمية بـ3 حالات لكل منها، والحفر وحائل بحالتين لكل منهما، وخميس مشيط والظهران والنعيرية والمذنب والباحة وأملج وحفر الباطن والقنفذة والقريات ورفحاء ووادي الدواسر وساجر بحالة واحد لكل منها. اقرأ أيضًا: إجمالي الوفيات 162.. وزارة الصحة تعلن تسجيل 1351 إصابة جديدة بكورونا

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