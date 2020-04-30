هيئة الإحصاء: 19 مليون معتمر في 2019.. والذروة في رمضان

أوضحت الهيئة العامة للإحصاء، اليوم الخميس، أن عدد المعـتمريـن في 2019 بلغ (19,158,031) معتمرًا منهم (7,457,663) معتمرًا قَدِموا من خارج بينما بَلغَ عددُ معتمري الداخل من السعوديين وغير السعوديين (11,700,368) معتمرًا.

وذكرت الإحصاء في نشرة إحصاءات العمرة لعام (2019م)، التي نشرتها عبر موقعها الإلكتروني، أن نسبة المعتمرين السعوديين من معتمري الداخل بلغت (45.40%) بينما بَلغَت نسبة المعتمرين غير السعوديين من داخل المملكة (54.60%).

وأضافت النشرة أن نسبة اجمالي المعتمرين لعام 2019 ارتفعت بزيادة بلغت (4.63%) عن عام 2018 وتُمثل نسبة المعتمرين السعوديين (27.73%)، وقد كان النصيب الأكبر للمعتمرين من الداخل بنسبة (61.07%).

وكشفت نتائج مسح العمرة، عن وصول عدد معتمرين الداخل ذروته في شهر رمضان المبارك حيث بلغت نسبتهم (58.10%) من اجمالي معتمرين الداخل، وهي مقاربة للنسبة في العام الماضي حيث بلغت (59.08%) من اجمالي معتمرين الداخل لعام 2018.

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وأوضحت نتائج النشرة، أن المركبة الخاصة تُعتبر وسيلة النقل الأكثر شيوعًا للوصول الى مكة المكرمة لمعتمري الداخل، وذلك بنسبة بلغت (67.99%)، كذلك سجلت مدة الإقامة للمعتمرين لمدة أسبوعين أعلى مدة إقامة لمعتمرين الخارج وذلك بنسبة (48.01%).

وأشارت نتائج النشرة إلى ارتفاع نسبة الذكور منهم عن الإناث حيث بلغت النسبة (64.62%) و(35.38%) على التوالي، في حين تمثل الفئة العمرية (30-39) سنة أعلى عدد للمعتمرين من الداخل، بنسبة بلغت (24.52%) من إجمالي معتمري الداخل، وبالمثل سجلت الفئة العمرية ذاتها أعلى عدد للمعتمرين من الداخل بنسبة بلغت (25.09%) لعام 2018.

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