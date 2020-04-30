، ضمن مبادرة "خير المدينة".. جمعية طيبة تقدم (467435) ريالًا للمستفيدات ،

محمد بن مسعود - الدمام - بمتابعة وإشراف إمارة المنطقة ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

وزعت جمعية طيبة النسائية عدد (4259) سلة غذائية، وقدمت دعماً مادياً للمستفيدات من الجمعية بمبلغ (467435)ريالًا؛ تسهيلاً وعوناً لهم في ظل هذه الظروف، وذلك ضمن مبادرة خير المدينة بمتابعة وإشراف إمارة منطقة المدينة المنورة ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وأكدت رئيسة مجلس الإدارة لـ"الخليج 365"، مستورة الحازمي؛ أن مبادرة "خير المدينة" تستهدف دعم وتمكين المؤسسات والجمعيات الأهلية لممارسة دورها المجتمعي من خلال تقديم المعونات المعيشية للمحتاجين والمتضررين، ومساعدتهم في توفير احتياجاتهم الضرورية، في ظل الأوضاع الراهنة المرتبطة بجائحة فيروس كورونا على مستوى المنطقة.

وأضافت الحازمي أنه في ظلّ الجهود المبذولة التي عملت عليها كافّة أجهزة الدولة، لحماية أفراد المجتمع من الإصابة بفيروس كورونا الذي اجتاح الدول؛ ولهذا أطلقت الجمعية مبادرة (أبشروا بالخير)، والتي تندرج تحت مبادرة (خير المدينة) وتنطلق متزامنة مع التوجيهات الصادرة من قبل القيادة الرشيدة لتكثيف الجهود للحد من الآثار المترتبة على انتشار الفيروس بهدف تعاضد وتكامل أطراف المجتمع كافة.

وأوضحت أن الجمعية أطلقت عدة مبادرات أخرى كلها تندرج تحت مبادرة (خير المدينة)، ومن ضمن هذه المبادرات: مبادرة مطبخ طيبة الطيبة، ومبادرة "عشان السعودية جالسين بالبيت"، ومن خلال هذه المبادرة تم توزيع 300 كرتون تمر و300 كرتون ماء والعديد من السلال الغذائية.جمعية طيبة النسائية مبادرة خير المدينة