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محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الصحة الغانية عن تسجيل 403 حالات إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.
وأوضحت في بيان لها اليوم أن العدد الإجمالي للإصابات في البلاد ارتفع إلى 2074 حالة إصابة منذ ظهور الفيروس في البلاد، إضافة إلى 10 حالات وفاة.
وكانت غانا قد أنهت الاثنين الماضي جزئيًّا، إجراءات إغلاق استمرت ثلاثة أسابيع في العاصمة أكرا ومدينة كوماسي ثاني أكبر مدنها، بعد أن غيرت السلطات إستراتيجيتها الخاصة بمحاربة تفشي فيروس كورونا المستجد.غانا فيروس كورونا الجديد
30 إبريل 2020 - 7 رمضان 1441 06:44 PM
أعلنت وزارة الصحة الغانية عن تسجيل 403 حالات إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.
وأوضحت في بيان لها اليوم أن العدد الإجمالي للإصابات في البلاد ارتفع إلى 2074 حالة إصابة منذ ظهور الفيروس في البلاد، إضافة إلى 10 حالات وفاة.
وكانت غانا قد أنهت الاثنين الماضي جزئيًّا، إجراءات إغلاق استمرت ثلاثة أسابيع في العاصمة أكرا ومدينة كوماسي ثاني أكبر مدنها، بعد أن غيرت السلطات إستراتيجيتها الخاصة بمحاربة تفشي فيروس كورونا المستجد.
، غانا: ارتفاع حصيلة المصابين بكورونا إلى 2074 حالة مؤكدة ،
المصدر : الخليج 365
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