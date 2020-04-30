السعودية | متحدث الصحة ينفي ما تم تداوله من رسائل عن قيام فرق المسح النشط بالدخول للبيوت والبدء في الفحص .. ويؤكد أنه في حال تنفيذه سيكون له آلية عمل منظمة

الخليج 365 - الرياض- المناطق - الرياض

نفى مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي للصحة الدكتور محمد العبدالعالي ما تم تداوله أمس من معلومات وأخبار مغلوطة ورسائل عن قيام فرق المسح النشط بالدخول للبيوت والبدء في الفحص، مؤكداً أن هذا الأمر غير صحيح، وفي حال تنفيذه سيكون له آلية عمل منظمة وفق جدولة مواعيد محددة”.

جاء ذلك خلال الإيجاز الصحفي اليومي الذي عقده متحدث الصحة اليوم , حيث تطرق إلى إجمالي عدد الحالات الجديدة المصابة بفيروس كورونا الجديد (COVID -19) في المملكة التي بلغت (1351) حالة , ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (22753) حالة، ومن بين هذه الحالات (19428) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية لأوضاعها الصحية ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها ( 123) حالة حرجة، والبقية حالاتها مطمئنة.

وأضاف أن هذه الحالات توزعت في عدد من المدن وهي: الرياض (440) حالة، ومكة المكرمة (392)، وجدة (120) حالة، والمدينة المنورة (119) حالة، والدمام (110) حالات، والجبيل (35) حالة، والهفوف (29) حالة، والقطيف (23) حالة ، والطائف (17)حالة، والزلفي (13) حالة، وبريدة(11) حالة، وخليص (8) حالات، والخبر (7) حالات، وتبوك (4) حالات، ورأس تنورة (3) حالات، والمزاحمية (3) حالات، وحائل حالتان، والجفر حالتان، وحالة واحدة في كل من خميس مشيط، والظهران، والنعيرية، والمذنب، والباحة، والوجه، واملج، وحفر الباطن، والقنفذة، والقريات، ورفحاء، ووادي الدواسر، وساجر .

كما ذكر أن الحالات المسجلة اليوم وعددها (1351) كان نسبة السعوديين منها 17% في حين كانت نسبة غير السعوديين 83%، والإناث منهم شكل 14%، والذكور 86%، مشيرًا الى أن (1054) من الحالات المعلنة اليوم كانت نتيجة للمسح النشط وهي ما تعادل نسبة 78% من مجموع الحالات، كما وصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (3163) حالة بإضافة (210) حاالات تعافي جديدة، وبلغ عدد الوفيات (162) حالة ، بإضافة 5 حالات وفيات جديدة في الرياض وجدة، منها حالتان لسعوديين .

وأشار الدكتور العبدالعالي إلى أن عدد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم بلغ أكثر من (3200000) حالة , كما بلغ عدد الحالات التي تم تعافيها وتشافيها أكثر من (985) ألف حالة حتى الآن , فيما عدد الوفيات حوالي (228) آلف حالة.

وشدّد متحدث الصحة على من يخرج من منزله في هذه الفترة، أن يحصل على الكمامة القماشية، لما لها من فوائد في تقليل نقل الرذاذ ومنعه من نقل العدوى، وهو ما أوصت به منظمة الصحة العالمية، مع الحرص كل الحرص على التباعد الاجتماعي، وغسل اليدين جيداً، وتغطية الأنف والفم والابتعاد عن التجمعات .

كما جدّد التوصية لكل من لديه أعراض أو يرغب التقييم , استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق موعد، أو الاستفسار أو الاستشارة على رقم مركز اتصال الصحة 937 على مدار الساعة.

