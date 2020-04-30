شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء : 19 مليون معتمر خلال 2019 بمعدل زيادة 4.63% والان نبدء بالتفاصيل

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء (Gastat) اليوم , نتائج نشرة إحصاءات العمرة لعام (2019م) ويحتوي التقرير على عددٍ من المؤشرات والنتائج المتعلقةِ بمنسك العمرة خلال عام 2019م والتي ظهرتْ من خلال مسح العمرة (لمعتمري الداخل)، والبيانات السجليَّة التابعة لوزارة الحج والعمرة (لمعتمري الخارج).

ووفقًا لنتائج نشرة إحصاءات العمرة لعام (2019م) التي نشرتها الهيئة عبر موقعها الرسمي " www.stats.gov.sa " , فقد بَلغَ إجمالي عدد المعـتمريـن (19,158,031) معتمرًا منهم (7,457,663) معتمرًا قَدِموا من خارج المملكة وفق البيانات السجليَّة لوزارة الحج والعمرة، بينما بَلغَ عددُ معتمري الداخل من السعوديين وغير السعوديين (11,700,368) معتمرًا من واقع نتائج مسح العمرة الذي أجرته الهيئة العامة للإحصاء؛ وقد بَلغَت نسبة المعتمرين السعوديين من معتمري الداخل (45.40%) بينما بَلغَت نسبة المعتمرين غير السعوديين من داخل المملكة (54.60%) .

وبحسب نتائج النشرة، قد ارتفعت نسبة اجمالي المعتمرين للعام 2019 بزيادة بلغت (4.63%) عن العام 2018 تُمثل نسبة المعتمرين السعوديين (27.73%) وقد كان النصيب الأكبر للمعتمرين من الداخل بنسبة (61.07%).

وكشفت نتائج مسح العمرة، عن وصول عدد معتمرين الداخل ذروته في شهر رمضان المبارك حيث بلغت نسبة معتمرين الداخل في شهر رمضان المبارك (58.10%) من اجمالي معتمرين الداخل، وهي مقاربة للنسبة في العام الماضي حيث بلغت (59.08%) من إجمالي معتمرين الداخل لعام 2018.

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وأوضحت نتائج النشرة، أن المركبة الخاصة تُعتبر وسيلة النقل الأكثر شيوعا للوصول الى مكة المكرمة لمعتمري الداخل وذلك بنسبة بلغت (67.99%)، كذلك سجلت مدة الإقامة للمعتمرين لمدة أسبوعين أعلى مدة إقامة لمعتمرين الخارج وذلك بنسبة (48.01%).

وأشارت نتائج النشرة إلى ارتفاع نسبة الذكور منهم عن الإناث حيث بلغت النسبة (64.62%) و(35.38%) على التوالي، في

حين تمثل الفئة العمرية (30 - 39) سنة اعلى عدد للمعتمرين من الداخل بنسبة بلغت (24.52%) من إجمالي معتمري الداخل، وبالمثل سجلت الفئة العمرية ذاتها أعلى عدد للمعتمرين من الداخل بنسبة بلغت (25.09%) لعام 2018 .