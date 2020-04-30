محمد بن مسعود - الدمام - إضافة إلى عمله مشرفاً على مستشفى قوى الأمن صدر قرار تكليف العميد سليمان الداود مديرًا عامًا للإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية، إضافة إلى عمله مشرفًا على مستشفى قوى الأمن بالرياض اعتبارًا من6/9/1441 هـ 30 إبريل 2020 - 7 رمضان 1441 05:36 PM إضافة إلى عمله مشرفاً على مستشفى قوى الأمن Advertisements الداود مديراً عاماً للإدارة العامة للخدمات الطبية بالداخلية الداود مديراً عاماً للإدارة العامة للخدمات الطبية بالداخلية صدر قرار تكليف العميد سليمان الداود مديرًا عامًا للإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية، إضافة إلى عمله مشرفًا على مستشفى قوى الأمن بالرياض اعتبارًا من6/9/1441 هـ الكلمات المفتاحية ، الداود مديراً عاماً للإدارة العامة للخدمات الطبية بالداخلية ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الداود مديراً عاماً للإدارة العامة للخدمات الطبية بالداخلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.