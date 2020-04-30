شكرا لمتابعة خبر عن الشيخ السبر: قطرة العين لا تُبطل الصيام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد الشيخ سعد بن عبدالله السبر، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، أن قطرة العين لا تبطل الصيام.

وكان أحد متابعي برنامج يستفتونك المذاع على قناة الرسالة، قد تساءل عن اذا ما كانت قطرة العين تبطل الصيام.

وأجاب الشيخ بأنها لا تبطله لكون القطرة ليست أطعمة أو شراب.