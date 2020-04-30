شكرا لمتابعة خبر عن إعادة نشر مكالمة جماعية لمواطن مع «التجارة» و«الأمانة» والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):انتشر على نحو واسع، مقطع فيديو لمكالمة جماعية بين مواطن ومركز بلاغات وزارة التجارة وكذلك أمانة المنطقة.
ويشتكي المواطن في المكالمة من أسعار خدمات مغاسل الملابس، إلا أنه بتتبُّع المقطع اٌكتشف أنه قديم ويعود إلى عام 2017.
وكانت اللجنة الدائمة لحماية المستهلك، قد أطلقت مركز الاتصال الموحد لبلاغات المستهلك "بينة" على الرقم 935 .
وساهم هذا الأمر في معالجة ازدواجية اختصاصات الجهات الحكومية حيث يقوم المركز بتلقي البلاغ وإعادة توجيهه للجهة المعنية ذات العلاقة.
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