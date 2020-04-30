شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. حكم الشرع في من لا يصلي ولا يصوم ومؤمن بقلبه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح الشيخ سعد بن عبدالله السبر، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، حكم الشرع في من يؤمن بقلبه ولا يؤدي الصلاة ولا الصيام.

وكان أحد متابعي برنامج يستفتونك المذاع على قناة الرسالة، قد ذكر أنه يؤمن بقلبه ولا يؤدي الصلاة ولا يصوم، متساءلا عن مدى جواز ما يفعله.

وأجاب بأن أهل السنة والجماعة عرفوا الإيمان بأنه تصديق القلب وقول اللسان، وعمل الجوارح، مضيفا أن من يقول أنه مؤمن بقلبه فقط دون قول اللسان وعمل الجوارح، فهذا ليس إيمان.