شكرا لمتابعة خبر عن أملج تُسجل أول حالة إصابة بفيروس كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تبوك (صدى):

شهدت محافظة أملج بمنطقة تبوك، تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد اليوم الأربعاء.

وأصبحت أملج، ثالث محافظة بالمنطقة تسجل إصابات بالفيروس بعد محافظتي ضباء والوجه.

يذكر أن محافظة ضباء قد سجلت أربع حالات، وستة حالات في محافظة الوجه حتى اليوم الأربعاء.

وبدأت الشؤون الصحية بمنطقة تبوك، في عمليات المسح الميداني الذي يعتبر من الخطوات الإيجابية للاكتشاف المبكر للحالات.