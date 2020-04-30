شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. الصحة توضح هويات المتوفين الجدد بكورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أوضح الدكتور محمد العبد العالى، المتحدث باسم وزارة الصحة، اليوم الخميس، هويات المتوفين الجدد بكورونا، وعددهم 5 حالات.
وقال، في المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم بشأن مستجدات فيروس كورونا الجديد، أن حالات الوفاة الجديدة من بينهم 2 سعوديين و3 لغير سعوديين، وسجلت الوفيات في الرياض وجدة.
يذكر أن وزارة الصحة أعلنت اليوم عن تسجيل 1351 حالة مؤكدة بالفيروس، فيما سجلت 210 حالة تعافي جديدة، بجانب 5 حالات وفاة.
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