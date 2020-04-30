شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. الصحة توضح حقيقة الرسائل المتداولة حول دخول فرق المسح النشط للمنازل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح الدكتور محمد العبد العالى، المتحدث باسم وزارة الصحة، اليوم الخميس، حقيقة الرسائل المتداولة حول دخول فرق المسح النشط للمنازل

وجاء توضيح الصحة بالتزامن مع ما تم نشره يوم أمس من معلومات وأخبار مغلوطة حول قيام فرق المسح النشط بالدخول للبيوت والبدء في الفحص .

وأكد المتحدث الرسمي، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم بشأن فيروس كورونا، أن ما تم تداوله في هذه الرسائل أمر غير صحيح، حتى وإن تم فسيكون له آلية عمل منظمة وجدول مواعيد، مضيفا أن الفحص المجتمعي موجه لمناطق معينة .