شكرا لمتابعة خبر عن الهلال الأحمر يطلق برنامج الاستجابة للكوارث والأزمات وقيادة الحدث عن بُعد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت هيئة الهلال الأحمر عن إطلاق دورة برنامج الاستجابة للكوارث والأزمات وقيادة الحدث عن بعد في شهر ⁧‫رمضان المبارك‬⁩ عبر موقع البرامج التدريبية الخاص بها.

وأوضحت أن البرنامج يستهدف عامة المجتمع من خلال رفع درجة الوعي لدى المتطوعين والعامة بأنواع الكوارث، وطرق الوقاية منها، والتخطيط والاستعداد الجيد للكوارث، ووسائل التواصل المستخدمة عند حدوث الكارثة.

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كما يستهدف البرنامج الممارسين الصحيين، ورفع جاهزيتهم للاستجابة للكوارث، وتعريفهم بأنواع الكوارث، وتحديدها وقياس المخاطر، وأيضا تعريفهم بوسائل الاتصالات والتواصل، وكيفية القيادة وإدارة الحدث، والفرز أثناء الكوارث وأولوية العلاج، والنقل وأنواعه أثناء الكوارث، وخطة الهيئة للكوارث والأزمات.

وأوضحت أن التسجيل متاح على الرابط التالي : أضغط هنا

training.srca.org.sa/#!/RegisterCou…‬⁩