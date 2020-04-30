بالصور.. أمانة المدينة المنورة تغلق مخبزا وملحمة مخالفين للإشتراطات الصحية

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الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى): أغلقت أمانة المدينة المنورة مخبزا وملحمة بأحد مراكز التسوق بعد ضبط مواد منتهية الصلاحية. أغلقت أمانة المدينة المنورة مخبزا وملحمة بأحد مراكز التسوق بعد ضبط مواد منتهية الصلاحية. وضبطت امانة المدنية المخبز والملحمة خلال حملاتها المتواصلة للتأكد من سلامة الغذاء. واوضحت الامانة بأن المنشآت التجارية التي تم غلقها أحد مراكز التسوق الكبرى ، وانها مخالفة للإشترطات الصحية واحتوائها على مواد منتهية الصلاحية. Advertisements

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