شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. الصحة تسجل 1351 حالة مؤكدة بفيروس كورونا الجديد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن الدكتور محمد العبد العالى، المتحدث باسم وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل 1351 حالة مؤكدة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد، توزعت في مختلف المدن والمناطق.

وأضاف، خلال المؤتمر الصحفي اليومي الخاص بمستجدات فيروس كورونا الجديد، أن 17 % من الحالات المصابة بالفيروس تعود لسعوديين، و 83 % لغير سعوديين.

وأشار إلى أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس بلغ 22753 حالة، بينها 19428 حالة نشطة تتلقى الرعاية الطبية الملائمة، بينما منها 123 حالة حرجة تتلقى الرعاية الصحية المكثفة في العناية المركزة.

كما أعلن تسجيل 210 حالة تعافي جديدة من الفيروس، ليصل مجموع حالات الشفاء في المملكة إلى 3163 حالة، فيما تم تسجيل 5 وفيات جديدة بالفيروس، ليصل مجموع الوفيات في المملكة إلى 162 شخصًا .