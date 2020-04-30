شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. وضع الملصقات على جميع سجاد الحرم للتباعد بين المصلين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

كشف مقطع فيديو الطريقة التي تم عملها لتحديد المسافة بين المصلين ،بجميع سجاد الحرم ،حيث تم وضع الملصقات بين كل مصلي وآخر.

واظهر المقطع شكل الملصقات لضمان التباعد بين المصليين التي من المقترض أن تكون بين المصلين لمنع التزاحم لمجابهة جائحة كورونا، بالإضافة إلى وضع أجهزة على بعض أبواب الحرم.