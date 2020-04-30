شكرا لمتابعة خبر عن لجنة العفو بمحافظة ينبع تطلق سراح 31 نزيلاً من سجناء الحق العام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ينبع (صدى):

أطلقت لجنة العفو بمحافظة ينبع مع دخول شهر رمضان المبارك 31 شخصاً من سجناء الحق العام في المحافظة, وذلك إنفاذا ًلتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -, بالعفو عن سجناء الحق العام بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وأوضح رئيس لجنة العفو بالمحافظة عبد المعطي بن عطية الرفاعي, أن لجنة العفو مشكلة من الجهات ذات العلاقة: المحافظة والشرطة والسجن والمخدرات والجوزات, مشيراً إلى أن اللجنة تعقد أعمالها بشكل مستمر لدراسة معاملات السجناء وإطلاق سراح من تنطبق عليهم تعليمات العفو.

وأعرب المشمولون بالعفو عن سعادتهم بهذه المناسبة, سائلين الله تعالى أن يديم على هذه البلاد أمنها واستقرارها وولاة أمرها وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين ويمن عليه بالصحة والسلامة والعافية، داعين الله العلى القدير أن يجعل ما يقدمه في ميزان حسناته, مؤكدين أن العفو سيكون دافعاً لهم لعدم الوقوع في الخطأ مرة أخرى.