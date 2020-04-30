شكرا لمتابعة خبر عن "الخضيري" يكشف الطريقة الصحية لعصر الفواكه دون فقدان فوائدها والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):وجه الدكتور فهد الخضيري أستاذ وعالم أبحاث في تخصص المسرطنات نصائح هامة لتناول عصائر الفواكه في رمضان والإستفادة منها .
وأكد " الخضيري " أنه يُفضل تناول الفاكهة كاملة مع أليافها ، وإذا أراد الشخص تناول العصير فيجب أن يحضره بنفسه ولا يلجأ إلى العصائر المعلبة لأنها تحتوي على كمية مرتفعة من السكر .
وحول الطريقة الصحية لعصر الفواكهة ، نبه "الخضيري " بعدم استخدام العصًارة لأنها تفصل العصير عن اللب ويفقد جميع الألياف الهامة ، مشيراً إلى استبدالها بـ "الخلاط " وعدم تصفية العصير مرة أخرى نظراً لإحتواء الألياف على معادن وفيتامينات هامة .
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