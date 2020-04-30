شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. بدء توزيع السلال الغذائية على الأحياء المتضررة بالمدينة المنورة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى): وثق مقطع فيديو بدء توزيع جمعية تكافل الخيرية السلال الغذائية على الأسر المتضررة في منطقة المدينة المنورة . وثق مقطع فيديو بدء توزيع جمعية تكافل الخيرية السلال الغذائية على الأسر المتضررة في منطقة المدينة المنورة . وأظهر الفيديو شاحنة كبيرة محملة بسلال غذائية تشمل جميع المواد الغذائية الأساسية ومنها الدجاج والبيض وغيرها ، ويشارك رجال الجمعية في توزيعها على جميع الأحياء .

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