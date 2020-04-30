شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثيون يغلقون حي باب السلام بصنعاء .. ومستشفى آخر في عدن يغلق أبوابه بعد اكتشاف حالة مرقدة مصابة بكورونا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أغلق الحوثيون حارة باب السلام في صنعاء اليوم الخميس عقب وجود حالة اشتباه شبه مؤكدة بفيروس "كورونا" "كوفيد- 19".

وقالت مصادر محلية إن الجماعة اشتبهت بحالة إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" "كوفيد- 19" في المنطقة مما أدى إلى إغلاق الحارة.

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وقال المصدر:"إن الحوثيين منعوا المواطنين من المرور والتجول بالمنطقة بينما تعقم فرق طبية الحارة ".

ووصلت محررنا تسريبات خاصة تؤكد وجود حالات شبه مؤكدة بفيروس "كورونا" في الفنادق المخصصة للحجر الصحي للوافدين للعاصمة صنعاء رغم أن وزارة الصحة والسكان الخاضعة لسيطرة الحوثيين تحجم عن التعليق بهذا الشأن.

وأشارت المصادر إلى السلطات الصحية في العاصمة صنعاء تعيش حالة طوارىء غير معلنة منذ الإعلان بوقت سابق عن اكتشاف حالات إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" في محافظة عدن.

إلى ذلك، اغلق مستشفى الكوبي في حي وديع حداد بمديرية المنصورة في محافظة عدن، أبوابه صباح الخميس.

وقال مصدر مطلع، ان المستشفى اغلق ابوابه بعد اكتشاف حالة مرقدة منذ 4 أيام في المستشفى مصابة بكورونا.

وطلبت إدارة مستشفى الكوبي، من أهل المريض إخراجه من المستشفى، ونقله إلى أي مكان آخر للحصول على العناية اللازمة من الوباء.