السعودية تسجل 5 وفيات جديدة بكورونا و 1351 إصابة أخرى

سجلت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس، 5 وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد، لترتفع حصيلة الضحايا إلى 162 شخصاً، بينما عدد الإصابات بلغ 1351 شخص جديد.

وقال المتحدث باسم وزار الصحة السعودية محمد العبد العالي إنَّ إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد في المملكة 22753 حالة، بينها 19428 حالة نشطة تتلقى الرعاية الطبية الملائمة، بينما منها 123 شخص حرجة تتلقى الرعاية الصحية المكثفة في العناية المركزة.

وأضاف العبد العالي: أنَّ 17 % من الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد تعود لسعوديين، و 83 % لغير سعوديين، حسب ما نقلت وكالة "واس"

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وأشار إلى أنه تم تسجيل 210 حالة تعافي جديدة من فيروس كورونا المستجد، ليصل مجموع حالات الشفاء في المملكة إلى 3163 حالة.

تجدر الإشارة إلى أن السعودية كانت قد اتخذت قرار بتخفيف القيود المفروضة على محافظة القطيف، ليسمح للمواطنين الدخول والخروج منها ضمن إجراءات السلامة الوقائية لفيروس كورونا.