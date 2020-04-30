تفاصيل سبب وفاة الفتاة المغدورة غادين في السعودية

أثارت قضية وفاة الفتاة غادين اليوم الخميس 30 أبريل 2020 ضجة واسعة جدا في منصات التواصل الاجتماعي، وذلك بعد ورود أنباء عن مقتلها على يد أحد أفراد عائلتها في المملكة العربية السعودية.

وتصدر هاشتاق (المغدورة غادين) موقع التواصل الاجتماعي تويتر في المملكة، ما دفع النيابة العامة وجهات حقوقية سعودية إلى إصدار بيانات رسمية حول التفاصيل الأولية المتوفرة بشأن وفاة الفتاة غادين.

وقالت الهيئة الحقوقية السعودية إنها رصدت ما جرى تداوله في هاشتاق المغدورة غادين، لافتة إلى أنها تتابع مع الجهات المختصة للتحقق من صحة ما ذكر، مشددة في الوقت ذاته على ضرورة اتخاذ كل الإجراءات النظامية من الجهات المختصة في الإطار.

ونقلت قناة العربية عن مصدر مسؤول في النيابة العامة قوله إن الدائرة المختصة بالنيابة بدأت في إجراءات التحقيق حول القضية المتداولة في وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص الفتاة المغدورة غادين.

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ووفقا للمصدر، فقد وُجدت الفتاة غادين التي تبلغ من العمر 15 سنة مُلقاة على الأرض داخل مجلس الضيافة في بيت عائلتها، وقد فارقت الحياة، قبل وصول فريق المحققين المختص مع الأدلة الجنائية والطبيب الشرعي إلى المكان.

وأكدت التقرير الأولي الذي صدر عن الطب الشرعي، وجود آثار ضرب بأماكن متفرقة من جسد المتوفاة وآثار حز غير مكتمل الاستدارة حول العنق، مشيرا إلى أن هناك احتمالية لحدوث الوفاة جراء الانتحار. بحسب المصدر.

وأصدرت النيابة العامة، وفق المصدر، قرارا بتشريح جثمان الفتاة غادين من أجل الوقوف على سبب وفاتها الحقيقي، فيما طلبت نتائج فحوصات ملابسها وجهاز جوالها وكل الأدوات التي تم الحصول عليه من مكان الجريمة.

وكشف المصدر ذاته أن الفرق الرسمية التي وصلت المكان، استجوبت والد الفتاة غادين وكذلك جميع أفراد العائلة ومن لهم صلة بالحادثة، منوهة إلى وجود شبه بقيام الأب بسجن وضرب ابنته والتسبب في موتها.