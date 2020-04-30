مبادارت الشعب في #السعودية تغيض الأعداء

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في ظل جائحة و كورنا و مدى تأثيرها على العالم أجمع رأينا ماذا فعلت الدول في شعوبها حين تجاهلتهم و لم تفكر بهم على الأقل من مبدأ إنساني و رأينا ماذا فعلت مقابل ذلك المملكة العربية السعودية هذه الحكومة الرشيدة في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين و ولي عهده الأمين في شعبها الذي أعتبرته هو رأس مالها و حرصت على سلامة شعبها و سلامة سكان المملكة من المواطنين و المقيمين حيث قدمت المبادرات الإنسانية للعائلات و للقطاعات على أكمل وجه بمليارات الريالات حتى لا تتأثر بهذه الجائحة و قدمت العلاج مجاناً للمواطنين و المقيمين و المخالفين أيضاً ، و على ضوء هذا الوفاء من قيادة المملكة بدأت تظهر مبادرات من المغردون في وسائل التواصل و هم من عامة الشعب لعل أبرزها هي مطالبة الحكومة الرشيدة فتح المجال لهذا الشعب لرد الجميل و لو شيء بسيط و هو أقل واجب و ذلك من أجل المساهمة و الوقوف جنباً إلى جنب وهي فكرة خصم بدل النقل خلال فترة الجائحة وتنازلهم عنه و هي كمساهمة و بادرة شعبية حيث كرر المغردون طلبهم بموافقة القيادة و أنهم على علم بأن الدولة ليست بحاجة بالمساعدة و أنها دائما لا تقف إلا مواقف الكُرماء في بذل الغالي و النفيس لشعبها العظيم و البادرة ماهي إلا كتوع من رد الجميل لهذا الوطن المعطاء.

حفظ الله دولتنا شعباً و قيادة …

