التأمينات: صرف مستحقات مايو للمتقاعدين ومستفيدي ساند

توفير 60 بالمئة من الراتب للعاطلين لمدة عام
أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، اليوم الخميس أنه تم صرف معاشات شهر مايو لأصحاب المعاشات التقاعدية.
وأوضحت المؤسسة –عبر حسابها بتويتر- أنه تم أيضًا صرف مستحقات مستفيدي نظام التأمين ضد التعطل عن العمل (ساند) عن شهر مايو.
وكانت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، قد حددت في وقت سابق، شروط وخطوات صرف تعويض نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، من خلال نظام ساند، الذي يقدِّم دخلًا شهريًّا خلال الفترة الانتقالية الواقعة بين الوظيفة السابقة وفرصة الحصول على وظيفة جديدة.
وحسب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، فإن نظام ساند يوفر في أول 3 شهور بعد التعطل عن العمل، حصول الموظف على 60% من الراتب المسجل في التأمينات، وفي الـ9 شهور المتبقية من العام يحصل على 50% من الراتب، بحد أقصى 9 آلاف ريال، وبحد أدنى 2000 ريال.
ويُصرف التعويض بواقع 60% من متوسطي السنتين الأخيرتين للأجور الشهرية الخاضعة للاشتراك عن كل شهر من الأشهر الثلاثة الأولى، بحد أعلى قدره 9 آلاف ريال لمبلغ التعويض، و50% من المتوسط عن كل شهر يزيد على ذلك بحد أعلى قدره 7500 ريال.
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