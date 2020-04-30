29 شاحنة تابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة تعبر منفذ الوديعة إلى اليمن

عبرت منفذ الوديعة الحدودي 29 شاحنة إغاثية في الفترة من 27-30 أبريل 2020م تحمل على متنها 1500 سلة غذائية تزن 165طنًّا، و39 ألفًا و375 كرتونة من التمور تزن 315 طنًّا و240 خيمة، و 1200 بساط، و 3600 بطانية، مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تستهدف محافظات صنعاء، وتعز، ومأرب، وعدن، وحضرموت.

وتأتي هذه المساعدات امتدادًا للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال المركز لجميع المحافظات اليمنية دون تمييز بما فيها المحافظات التي ترزح تحت وطأة الحوثيين.

وأوضح مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأربعاء، أن ما تقوم به بعض الهيئات والجمعيات من محاولة جمع التبرعات لصالح بعض الدول أو المجتمعات أو المؤسسات أو الجمعيات، مخالف للأوامر الصادرة بهذا الخصوص التي تقضي بأن يكون المركز هو الجهة الوحيدة التي تتولى تسلم أي تبرعات إغاثية أو خيرية أو إنسانية، سواء كان مصدرها حكوميًّا أو أهليًّا لإيصالها إلى محتاجيها في الخارج وفقًا للأنظمة الصادرة بهذا الخصوص.

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وأهاب المركز، في بيان له، بالجميع عدم الاستجابة لما يتم تداوله من نشرات أو مقاطع عبر بعض وسائل الإعلام أو قنوات التواصل الاجتماعي؛ خشية الوقوع في شراك عمليات مشبوهة، تندرج ضمن غسل الأموال أو تمويل الإرهاب وغيرها، وأن يكون التبرع من خلال الجهة المخولة (مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية).

وقال البيان: «إن المركز قد هيأ بوابة إلكترونية لاستقبال التبرعات على العنوان: (donate.ksrelief.org) وعبر الرسائل النصية على الرقم (5565)، كما يمكن للمتبرعين إرسال حوالاتهم بشكل مباشر إلى حسابات المركز البنكية التالية: البنك السعودي الفرنسي: ‏SA5655000000099088000563، بنك البلاد: ‏SA6115000999126644880015، مصرف الإنماء: ‏SA5705000068222222207001».

وأكد البيان حرص المركز على تسليم المساعدات لمستحقيها في الخارج وفق أعلى المعايير المهنية والشفافية المالية المتبعة محليًّا ودوليًّا، وأن المركز لا يستقطع أي مصاريف إدارية من التبرعات، مبينًا أنه يعمل حتى الآن في 49 دولة في مختلف قطاعات العمل الإنساني.

وفي حال الرغبة في الاستفسار أو المزيد من المعلومات الاتصال على الرقم 966920008554+.