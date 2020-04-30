السعودية ترحب بإدراج ألمانيا حزب الله «منظمة إرهابية»

طالبت المجتمع الدولي باتخاذ موقف مماثل لحفظ الأمن
أعربت وزارة الخارجية، اليوم الخميس، عن ترحيب المملكة العربية السعودية، بإعلان جمهورية ألمانيا الاتحادية تصنيف ميليشيا حزب الله منظمة إرهابية، وحظر كافة أنشطتها على أراضيها.
ونوهت وزارة الخارجية بأهمية هذه الخطوة في إطار جهود مكافحة الإرهاب إقليميًا ودوليًا، وجددت تأكيد المجتمع الدولي ضرورة اتخاذ موقف مماثل لحفظ الأمن والسلم الدوليين، وتجنيب المنطقة والعالم شرور العمليات الإرهابية المزعزعة للأمن والاستقرار.
وكانت السلطات الألمانية، أعلنت اليوم الخميس، حظر كل نشاطات حزب الله اللبناني في ألمانيا وأدرجته على لائحة الإرهاب
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