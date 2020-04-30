عبر التدقيق المحاسبي على الأنظمة والقوائم المالية بشكل ربع سنوي
أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الخميس، أن جميع الجمعيات الموجودة بالمملكة تخضع لإجراءات الدولة وأساليب الحوكمة والرقابة الرسمية، كما أكدت الوزارة أنها تشرف على أكثر من 1700 جمعية ومؤسسة أهلية وتعمل على تمكين هذه الجمعيات لتحقيق أثر أعمق وفقًا لرؤية المملكة 2030 بما يحقق المشاركة المجتمعية في تقديم الخدمات.
وأوضحت الوزارة في بيان لها نشرته عبر موقعها الإلكتروني، أنه إشارة لما تم تداوله مؤخرًا في بعض وسائل الإعلام حول وجود جمعيات غير نظامية هدفها جمع الأموال من المتبرعين، ودون أن يكون لها حضور على أرض الواقع.
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الموارد البشرية: إجراءات مشددة لتنظيم عمل 1700 جمعية ومؤسسة أهلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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