الحصيني: أمطار ورياح مثيرة للأتربة على عدة مناطق

توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، اليوم الخميس، هطول أمطار متفاوتة من خفيفة إلى متوسطة مع حبات برد يصاحبها نشاط لرياح مثيرة للأتربة على عدة مناطق بالمملكة.

وقال الحصيني عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر: «متوقع -إن شاء الله- خلال الـ"24" ساعة القادمة من مساء اليوم الخميس لغد الجمعة، أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة لمتوسطة وحبات برد على أجزاء من الشرقية وجنوب منطقة الرياض والباحة وعسير وجازان ونجران والربع الخالي ودول الخليج العربي مع نشاط لرياح مثيرة للأتربة».

من جانبها، توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم الخميس، هطول الأمطار الرعدية تصحب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الرياض والشرقية وأجزاء من منطقة القصيم، كذلك على مرتفعات نجران، جازان، عسير، والباحة، تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية على الجزأين الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-40 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 16-40 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

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