إجمالي الوفيات 162.. وزارة الصحة تعلن تسجيل 1351 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل 1351 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في المملكة، وارتفاع إجمالي الإصابات إلى 22753، بينما بلغ إجمالي حالات التعافي 3163، ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 162، وفقًا للمعلومات الرسمية التي أوردها المتحدث باسم الوزارة، الدكتور محمد العبد العالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي، الخاص بآخر مستجدات فيروس كورونا في المملكة.

وكان وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، قد قدّم الشكر لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد على دعمهما الكبير للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، وأكد وزير الصحة، أن رفع منع التجول جزئيًّا لا يعني زوال الخطر قائلًا «الخطر ما زال قائمًا، وفيروس كورونا ينتشر في مختلف دول العالم وما زال متواجدًا لدينا بجميع مناطق المملكة».

وأوضح وزير الصحة، أن رفع منع التجول جزئيًّا تم بناء على ما رفعته الجهات المختصة من مؤشرات أوضحت التزام المواطنين والمقيمين بالتباعد الاجتماعي وتطبيق الاحترازات الصحية، وأشار أن اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات «كورونا» تتابع عن كثب كل المؤشرات المتعلقة بانتشار الوباء وبناءً عليه ترفع بالتوصيات اللازمة لضمان سلامة الجميع.

وقال: «لا يفوتني هنا أن أشكر زملائي وزميلاتي أبطال الصحة الذين يعملون بتفاني بلا كلل أو ملل»، وأضاف: «أذكر أننا كلنا مسؤول، فيجب على كل شخص يخرج من منزله أن يلبس الكمامة للحفاظ على عدم انتشار العدوى بين الناس؛ لذا أرجو من الجميع الالتزام بذلك».

اقرأ أيضا:

بالفيديو.. متحدث الصحة لـ«عاجل»: أخذ بلازما الدم لا يؤثر على المناعة

بالفيديو.. وزير الصحة: شكرًا خادم الحرمين وولي العهد على دعمكما الكبير

